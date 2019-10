Fecho com chave de ouro os dois dias em que a cidade do Funchal foi a capital da ‘Europa e do Mundo’ do Triatlo e PAratriatlo respectivamente.

Depois das fortes emoções vividas na tarde de ontem, com as decisões das medalhas a serem discutidas ao milésimo de segundo, na manhã de ontem, o povo madeirense e não só foi brindado com a energia, a força de vontade e o querer dos atletas...