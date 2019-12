Funchal City Race juntou 188 ‘orientistas’

A 2.ª edição do Funchal City Race contou com 188 participantes em dois dias de competição que decorreram na frente mar do Lido na tarde do passado sábado, e na parte Este do Funchal, na zona velha da cidade, na manhã de domingo. Além dos orientistas madeirenses, a prova contou com 23 participantes visitantes oriundos de cinco países estrangeiros e ainda alguns continentais.

O primeiro...