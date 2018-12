Funchal City Race contagiou gente de cá e de lá

Pela primeira vez, a capital madeirense figurou no mapa de um circuito internacional e nacional de orientação, com a realização da sua primeira edição do Funchal City Race.

Num evento que teve lugar no passado fim-de-semana, foram mais de quatro centenas de participantes que encheram as ruas do Funchal, proporcionando um bonito espectáculo, não só em termos competitivos, mas também...