‘Funchal Beer Fest’ fermenta até domingo

Há novidades para os lados do Largo da Restauração e caíram bem no goto de quem por lá anda. O ‘Funchal Beer Fest’ vai fermentar por mais um dia, prolongando-se até domingo, 30 de Junho, véspera de feriado regional, nomeadamente Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, uma efeméride assinalada no primeiro dia de Julho.

