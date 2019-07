A ‘febre’ em torno do Circuito Nacional de 3x3 em basquetebol chegou, pela primeira vez, à Madeira e o Funchal foi palco da prova que contou, até então, com mais equipas inscritas no certame.

As 30 equipas e os 111 atletas que participaram no ‘Open’, organizado pela Associação de Basquetebol da Madeira, estabeleceram um novo recorde de participação na primeira edição do circuito...