Funchal atribuiu 3,7 milhões em apoios sociais em 2019

Com o ano a chegar ao fim é tempo de balanços e de apurar os montantes investidos pelas organizações públicas. Na Câmara do Funchal a atribuição dos apoios ao associativismo e a actividades de Interesse Municipal, em 2019, somou 3,7 milhões de euros.

No ‘bolo’ estão inseridos os apoios concedidos no âmbito do Fundo de Investimento Social, que abrange o Subsídio Municipal ao Arrendamento,...