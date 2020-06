A partir da próxima semana podem ser feitas as candidaturas para atribuição de manuais escolares do ano lectivo 2020/2021 a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que frequentem escolas públicas ou privadas no Funchal e aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos que sejam residentes no concelho.

A novidade deste ano é o facto de as candidaturas passarem a ser feitas exclusivamente on-line...