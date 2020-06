No último relatório sobre a Administração Pública em Portugal, divulgado na semana passada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e referente ao 2.º semestre de 2019 (a 31 de Dezembro), conclui-se que “todos os subsectores das administrações públicas apresentam um índice de juventude inferior a 100, isto é, o número de trabalhadores com menos de 40 anos...