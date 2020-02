“Função do Estado

Os deputados na Assembleia da República aprovaram, esta quinta-feira, a despenalização da eutanásia em Portugal, mas até ser lei ainda há um longo processo legislativo a decorrer.

Aprovados em plenário da Assembleia da República, os cinco projectos do BE, PAN, PS, PEV e Iniciativa Liberal (IL) vão ser debatidos na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdadas e Garantias para o chamado trabalho na especialidade.

Os deputados vão, a partir de agora, tentar encontrar um texto comum, que terá de ser negociado também com a participação dos parlamentares dos partidos que se opuseram à despenalização, caso do PSD, CDS e Chega, todos com assento na comissão parlamentar.

Seguem-se, então, semanas ou meses de trabalho parlamentar que darão tempo aos movimentos pró-vida e anti-eutanásia, com o apoio da Igreja Católica, para recolher as assinaturas – são necessárias 60 mil – e propor no parlamento uma iniciativa legislativa de cidadãos para um referendo nacional.

Na Região, o ‘Movimento Cívico: Madeira Diz Não à Eutanásia’ manifestou, em carta aberta enviada aos seis deputados na Assembleia da República do círculo da Madeira, a sua preocupação sobre o processo legislativo em torno das propostas de lei de despenalização da eutanásia/morte assistida.

Ao DIÁRIO, Rubina Berardo, uma das subscritoras desta missiva, explicou que este grupo pró-vida – que reúne mais de cem elementos das mais variadas profissões, faixas etárias, concepções ideológicas e religiosas – considera que os madeirenses ainda têm uma palavra a dizer sobre esta matéria e defende que o Estado não se pode “demitir” das suas responsabilidades de assegurar um acesso generalizado da população aos cuidados paliativos.

Como é que surge o movimento ‘Madeira Diz Não à Eutanásia’?

Em conversas com pessoas de todos os quadrantes, partidários e não partidários, havia algo em comum em relação a esta matéria, que era a percepção de que esta era quase uma discussão precipitada sobre os cidadãos. Isto é, em cima da sociedade portuguesa. E, nesse sentido, houve este movimento de se unir e também de transmitir aos deputados, especificamente aos deputados do círculo eleitoral da Madeira, precisamente essa preocupação por parte dos cidadãos.

Uma coisa é clara, o círculo eleitoral da Madeira tem três deputados do PSD e três deputados do PS e, nem um partido nem outro, colocaram no programa eleitoral propostas nesse sentido. A base de qualquer democracia é precisamente o contrato que se firma no dia das eleições sobre as propostas para a Economia, para o Ambiente e também este género de propostas sobre que modelo de sociedade é que nós queremos para o país e tanto um partido como outro estavam omissos em relação à matéria da eutanásia.

Essa foi uma questão que suscitou, então, muita preocupação, ainda para mais quando vemos que isto baseia-se sobre a discussão e a votação que já houve em 2018, onde todas as entidades que o Parlamento auscultou – seja a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida – emitiram um parecer negativo.

Não é uma questão ideológica, não é uma questão estritamente partidária, temos de sair das nossas trincheiras enquanto cidadãos e dar também esse contributo e de solicitar democraticamente aos deputados que se pronunciem publicamente sobre a sua perspectiva, porque sem escrutínio não há democracia e foi esse o ponto de partida que levou a que os cidadãos se juntassem nesta carta aberta.

São especificamente contra a eutanásia ou contra o suicídio assistido também?

Em relação às propostas [votadas] só há um partido que chama abertamente de eutanásia, os outros falam em suicídio assistido mas aquilo que está em causa é muito semelhante, inclusivamente em relação às propostas que emanam da legislatura passada, ou seja, novamente não tendo em conta as opiniões das entidades da sociedade civil auscultadas.

A dignidade da vida é intocável e inviolável desde o início até ao seu fim (...) Que sociedade teremos efectivamente depois da aprovação desta lei e qual é que é o valor real que se atribui à vida na sociedade? Essa é que é uma preocupação que este espectro lato da sociedade defende em termos desta carta aberta entregue aos deputados.

A questão da religião é apontada como um dos principais motivos invocados contra a despenalização da eutanásia. Acha que temos o direito de ditar a vida de outra pessoa com base nas nossas crenças religiosas?

Isto não é uma questão de crentes e não crentes, embora não possamos obviamente ignorar as escolhas pessoais dos cidadãos. Não é por alguém ser ateu que tem uma superioridade moral no debate em relação a alguém que tem um fundamento religioso. A questão de se estar contra a eutanásia agrega tanto crentes como não crentes. Quando nós olhamos para a discussão na Assembleia da República nós vemos, por exemplo, o Partido Comunista Português contra estas propostas, exactamente da mesma forma como esteve em 2018, e não vamos dizer que o PCP é um partido religioso.

Por outro lado, ninguém pressupõe que as pessoas que defendem os projectos da eutanásia tenham más intenções, naturalmente. Da mesma maneira que também não se pode aceitar – e é algo que se ouve em muitas das discussões – que quem é contra a eutanásia quer o sofrimento das pessoas. Ninguém quer o sofrimento das pessoas, mas quando nós olhamos para a realidade social em Portugal só 25% das pessoas tem acesso efectivo aos cuidados paliativos...

Podem os cuidados paliativos ‘substituir’ a eutanásia?

Os cuidados paliativos são uma área fundamental, onde também tem havido avanços em termos da medicina e, esses sim, são um direito do cidadão. Até porque, quando olhamos para aqueles 25%, infelizmente não podemos garantir que aqueles que têm acesso à rede de cuidados paliativos sejam de todos os estratos sociais. Portanto, com uma lei da eutanásia pergunto senão estaremos a dizer que existem algumas vidas mais dignas do que outras (...)

O apoio do Estado tem de ser aumentado. Não é só é só nos discursos bonitos de circunstância.

Depois há uma outra questão, nós olhamos para a realidade demográfica portuguesa e temos uma sociedade cada vez mais envelhecida, temos dezenas de milhares de idosos que vivem sozinhos, sem rede de apoio. Será que é esta a resposta que se dá como alternativa a um cuidar efectivo de pessoas que já deram tanto à nossa sociedade.

Está a dizer que a eutanásia pode ser usada como ‘solução’ para esses problemas socioeconómicos que se colocam ao Estado?

Isso seria um péssimo resultado para a sociedade portuguesa, o que acaba por acontecer é a demissão da função do Estado e a função do Estado é garantir o direito a uma vida digna.

Nos debates públicos e nos artigos de opinião sobre o assunto por parte da defesa da eutanásia coloca-se o enfoque no direito a decidir do indivíduo, mas quando olhamos para os projectos de lei não é disso que se trata, porque o direito a decidir é sempre condicionado a uma comissão e médicos e isso é um contra-senso. Portanto, não é uma questão de liberdade. É sempre uma opção que é colocada por parte de um indivíduo, mas para executá-la é preciso um terceiro. É preciso um médico, é preciso uma comissão do Estado para decidir sobre o sofrimento de outra pessoa.

Voltando à questão dos cuidados paliativos, como avalia a situação da Madeira neste campo?

Naturalmente a Madeira não está à margem das mudanças demográficas que existem a nível nacional – quando se olha para a costa Norte da ilha, claro que os desafios são ainda maiores – e deverá ser sempre uma prioridade, também regional, essa aposta forte que é necessária para apoiar os nossos cidadãos nessa fase de vida tão crítica e não simplesmente abandoná-los.

Uma questão que diferencia a Região tem a ver com o papel que se atribui às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Não pode haver o dogma ideológico de dizer que todo o cuidado (sejam cuidados paliativos ou, por exemplo, a Educação) só pode ser atribuído pela entidade estatal. Tem de haver esta colaboração e cooperação saudável com as IPSS e acho que isso tem sido uma questão positiva aqui na Madeira, o facto de não haver essa quebra de apoio mútuo.

O que pretende fazer o Movimento agora que as propostas de lei favor da despenalização foram aprovados na Assembleia da República?

Aritmeticamente tudo indicava este desfecho. Naturalmente que, tendo uma posição contra a eutanásia, ver essa votação e esse trabalho de especialidade é algo muito preocupante para o modelo de sociedade que nós queremos e para o apoio efectivo que queremos para as pessoas nesta situação. Agora, ainda há muita evolução possível. Primeiro, temos o trabalho em especialidade, depois em simultâneo está a decorrer a recolha das assinaturas para o referendo. Independentemente da votação na Assembleia, julgo que a população portuguesa quer também dar o seu contributo.

Não nos podemos queixar do fraco interesse e envolvimento dos cidadãos na política e depois ignorar pedidos, neste caso de um referendo para a eutanásia.

[No que toca ao Movimento] não podemos ficar resignados perante a realidade legislativa da aprovação. Temos que continuar a batalhar por melhores cuidados paliativos para a nossa população. Estaremos também atentos ao processo na especialidade e veremos como poderemos dar o nosso contributo.