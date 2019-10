Um grupo de automobilistas e motards sentem-se insatisfeitos por verificarem que no interior de alguns túneis de acesso à costa Oeste concentra-se uma quantidade de gases que estará afectar a visibilidade. Não bastasse, no caso dos motociclistas, argumentam que a sujidade que paira no ar faz com as partículas se impregnem na roupa e ultrapassem nalgumas situações o capacete com...