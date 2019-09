O piloto madeirense Filipe Pires conquistou, no último sábado, no Rali Ilha Lilás, disputado na ilha Terceira, as vitórias no Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores e no Campeonato dos Açores de Ralis, na categoria RC2N. Dois títulos ganhos naquele que foi o seu ano de estreia em terras açorianas, onde fez dupla com o habitual navegador Vasco Mendonça, aos comandos do Mitsubishi...