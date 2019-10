Fugiu de guarda-nocturno e escondeu-se no cemitério

O guarda-nocturno de Machico conseguiu impedir um furto no Caniçal, na madrugada de sábado.

Segundo o DIÁRIO apurou, tudo aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã. Enquanto efectuava a ronda no Caniçal, o guarda-nocturno de Machico avistou um indivíduo a tentar arrombar com um martelo a cabine telefónica da Junta de Freguesia local, no Edifício Cívico do Caniçal, e também a cabine...