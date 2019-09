A selecção portutguesa de t´rnis de mesa femininino venceu ontem a Croácia por 3-1 no jogo de estreia no Campeonato da Europa de Equipas que está a decorrer na cidade francesa de Nantes e decide hoje o apuramento para os quartos-de-final na partida com a Rússia. agendada para as 10 horas.

A atleta Fu Yu, casada com o madeirense Duarte Fernandes, veio a ser determinante ao vencer...