O Sporting de Braga treinou ontem em Istambul e contou com uma ausência de vulto: o médio Fransérgio que, devido a uma contusão na coxa direita, não foi chamado por Sá Pinto para o jogo da Liga Europa com o Besiktas, tal como Hassan, também em virtude de uma contusão no tornozelo esquerdo sofrida ao serviço da selecção do Egipto.

No lote dos ausentes estão, igualmente, Claudemir,...