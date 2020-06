A ilha do Porto Santo é a fonte de inspiração da nova exposição ‘Energia’ que será inaugurada a 25 de Junho, no Museu de Electricidade - Casa da Luz, no Funchal.

Esta é a nova mostra de artes plásticas da autoria de Francisco Maya - ‘XMaya’ -, que ficará patente ao público até 19 de Setembro.

A exposição ‘Energia’ é composta por cerca de duas dezenas de obras de grande formato, concebidas...