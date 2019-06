‘Francisco Franco’ no topo das preferências

Decorrido o processo de apuramento de intenções de matrícula no Secundário (10º ano ou 1º em Curso profissional) dos alunos em ano terminal do 3º Ciclo ou equivalente, é possível concluir que a Escola Secundária Francisco Franco está no topo das preferências.

De acordo com uma informação disponível no portal da Direcção Regional de Planeamento, Recursos e Infra-estruturas (DRPRI),...