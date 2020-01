Francisco Luís, do Clube Naval do Funchal, e Joana Sousa, da ACD Jardim da Serra, foram os grandes vencedores da X Duatlo da Ponta do Sol – Madalena do Mar, a primeira prova pontuável do Circuito Regional de Estrada e que contou com cerca de 150 participantes inscritos, o número nunca antes visto em competições deste género, sublinhou o presidente da Associação de Triatlo.

Quem...