O concerto de Francisco Andrade Jazz Trio, que se iria realizar, no dia 30 de Maio, nos jardins do Qasbah, foi adiado para o próximo sábado, dia 6 de Junho.

De acordo com uma publicação feita na página de Facebook daquele espaço, em causa estiveram as condições meteorológicas que se fizeram sentir no dia em que iria acontecer o espectáculo.

Francisco Andrade Jazz Trio é composto por...