O Ibiza Fashion Festival realiza-se, este ano, de 17 a 19 de Junho. A Madeira volta a marcar presença no evento com ‘figuras’ de peso. Estamos a falar de Francis Cardoso, Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, Vanusa’s Fashion, JAL Fashion, Yeven Jewellery, Kristin Costa, Malonas, CR7 e as dançarinas da Dance Flavourz.

