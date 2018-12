A Danceflavourzz, escola das artes performativas do bailarino madeirense Francis Cardoso e semifinalista do ‘Britans Got Talent 2010’, prepara-se para promover a Madeira na capital inglesa através da dança e do canto, num evento inserido no 12.º aniversário do canal Sky TV 726.

Estão previstas actuações de dois finalistas do concurso ‘Madeira a Cantar, nomeadamente, Carolina Silva,...