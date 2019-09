Francis Cardoso dança na Bulgária

Um grupo de artistas da Escola Danceflavourz, liderado por Francis Cardoso, está na Bulgária, onde irá participar no ‘Balkan Youth Festival’.

O objectivo desta viagem é participar, de 19 a 28 de Setembro, no projecto europeu ‘Yes –Less is More’. Trata-se de um projecto de promoção das artes, que desenvolve um modelo centrado nos valores e princípios europeus, compreensão intercultural, património cultural, arte e criatividade, colocando em prática estratégias junto de outros países, nomeadamente Grécia, Itália, Bulgária, Turquia, Espanha, Letónia e Roménia.

A ida destes artistas acontece por intermédio da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi que, por sua vez, tem vindo a participar em vários intercâmbios europeus, no âmbito do programa Erasmus + (intercâmbio de jovens, boas práticas educativas, cursos de formação – ‘Training Courses Mobility Youth Workers’).

Com estes projectos europeus a associação, cuja missão rege-se pelos valores da solidariedade, prevenção da saúde pública, cultura e promoção da Madeira, pretende proporcionar aos madeirenses oportunidades de partilha de experiências, contacto com novas realidades, aquisição de competências profissionais e de línguas estrangeiras, formação e qualificação profissional, como também, a promoção da ilha.

Neste mesmo intercâmbio serão criadas oportunidades para a eleboração de uma equipa multicultural e eficaz de trabalho, cujo diálogo e troca de experiências entre os participantes, destes oito países, que trabalham nas áreas da música, dança, jornalismo, vídeo e fotografia, visam que a participação no ‘Festival Balkan’ seja feita com o máximo de rigor e profissionalismo. Saliente-se que, neste festival, serão atribuídos prémios às melhores equipas.

Refira-se que a equipa que irá representar a Madeira foi sujeita a uma selecção por parte do país coordenador do projecto, sendo que a organização e a criação artística do grupo da Escola Danceflavourz ficará a cargo de Francis Cardoso.

O conhecido bailarino tem vindo a participar nos mais variados eventos que se realizam na Madeira, em Portugal continente e em alguns países do estrangeiro.

Neste momento, possui a Escola Danceflavourz, situada no Marina Shopping, onde uma equipa de dançarinos ensina a arte de dançar aos jovens e aos adultos madeirenses. Apesar de o foco ser a dança, Francis Cardoso possui ainda outros projectos em paralelo, como um curso de moda que está a decorrer naquele espaço e que resulta de uma parceria com Lucilia Couture London Modeling Agency.

Além disso, Francis Cardoso possui uma trupe que costuma participar nos desfiles de Carnaval e da Festa da Flor, levando sempre figuras de destaque, algumas bem conhecidas do público, como Elma e Kátia Aveiro, irmãos de Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que o dançarino, que tem vindo a deixar cada vez mais a sua impressão digital no mundo das artes, foi um dos semi-finalistas do concurso de caça-talentos, intitulado ‘Britain’s Got Talent’, tendo feito furor por entre o júri e o público que assistiu ao programa.