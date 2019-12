Dois franceses (Christine e Pascal) e um canadiano (André), amigos de longa data e todos com vasta experiência no sector vitícola, chegaram a Portugal, em 2008, com o objectivo de fazer vinhos DOC Douro. Compraram então duas quintas em Ervedosa do Douro: a Quinta de Malhô com 5 ha, a 300 metros de altitude e com vinhas entre os 40 e os 90 anos e a Quinta Beira Douro (10 ha), mesmo...