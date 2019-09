O francês Elton de Souza e a cubana Haila Álvarez foram os grandes vencedores da 7.ª edição do Biosfera Roller Skate, em patinagem de velocidade, disputada sexta-feira e ontem no patinódromo do Faial, em Santana. Uma competição onde a Madeira também esteve em destaque, sobretudo pela vitória alcançada pelo atleta do CDR Prazeres, Marco Lira, na categoria de juniores.

Numa prova marcada...