A colecção artística do autor madeirense Pedro Almada estará exposta, a partir do dia 31 de Julho, no Museu de Electricidade Casa da Luz.

A exposição ‘Fragmentado’ divide-se em quatro colecções: ‘Elementos’, ‘És Espaço!’, ‘Visões’ e ‘Daqui d`Acolá’.

“A exposição ‘Fragmentado’ é o resultado de momentos contemplativos que encontraram motivação em cada vivência, representação de cada...