O Câmara de Lobos perdeu, ontem, na receção ao Braga B, por 4-0, em jogo referente à 12ª jornada da série A do Campeonato de Portugal.

No primeiro jogo após a saída de Leonardo Silva do comando técnico, o emblema madeirense surgiu sob as ordens de Rui Oliveira, ex-treinador da equipa de juvenis e, somou mais uma pobre exibição, numa partida que foi de sentido único, com completo...