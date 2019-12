A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) distinguiu, no passado sábado, no Funchal, os melhores do ano de 2019 nas várias modalidades do desporto motorizado sob a sua égide.

Uma iniciativa que contou com a presença do presidente da FPAK, Ni Amorim, bem como com o ainda representante da federação na Madeira, Pedro Calado, que como já foi tornado público, está de saída...