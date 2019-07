A empresa Auto Pop, hoje designada Foystand Lda., que avançou com o pedido de insolvência do Clube Futebol União, por força de uma dívida antiga que nunca foi paga, superior a 30 mil euros, está disposta a chegar a um entendimento com a histórica colectividade ‘azul-e-amarela’, no sentido de que reverta a situação e evite que avance com um novo pedido de insolvência, que foi anulado...