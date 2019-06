O Fórum Madeira recebe o ‘Portugal Wine Fest’, nos dias 28 e 29 de Junho, entre as 16 e as 23 horas. A segunda edição, organizada em parceria com a Terroir Portugal, regressa à Praça Central daquele centro comercial, para um evento que irá reunir dezenas de nomes reconhecidos dos sectores dos vinhos e gastronomia, conceituados chefes de cozinha regional, formações e muito mais.