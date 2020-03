Mário Pereira formalizou o pedido de renúncia ao cargo de director clínico do SESARAM, no passado domingo, dia 1 de Março. Parco em palavras, o médico acedeu ao pedido do DIÁRIO, no sentido de clarificar esse aspecto, por haver dúvidas relativamente ao cumprimento do que foi publicamente assumido.

O anúncio de que Mário Pereira ia pedir a cessação da sua comissão de serviço como...