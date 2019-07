“Formação tem sido aposta nos últimos anos”

O Serviço de Formação e Investigação do SESARAM congrega várias áreas distintas no âmbito do ensino, formação e investigação científica na área da Saúde.

Com efeito, “a formação no SESARAM tem sido uma aposta nos últimos anos”. A afirmação é de Maritza Silva, coordenadora do Centro de Formação do SESARAM (que integra o Serviço de Formação e Investigação).

Ao DIÁRIO, a responsável...