Forasteiros reforçam luta pela vitória no Rali do Faial

As emoções do Campeonato da Madeira de Ralis de 2019 estão de regresso esta noite (21h51) ao Kartódromo do Faial, com a realização da super especial de abertura do Zoom iGest Rali do Faial, a quinta prova da época. Um rali que promete intensa luta pela vitória, envolvendo os principais protagonista do ‘regional’ que, desta feita, contam com a concorrência de três pilotos continentais...