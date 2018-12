“Fomos os únicos prejudicados”

O Marítimo assinalou ontem o dia da Imaculada Conceição, no complexo desportivo, em Santo António, num almoço que reuniu cerca de seis centenas de maritimistas.

“Esta festa, que marca também a inauguração do nosso complexo desportivo, significa o eclectismo e a vitalidade do Marítimo, a diversidade de modalidades e a ligação com as pessoas”, vincou o presidente da colectividade verde-rubra,...