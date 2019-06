Folclore e tradição no Santa Faz

Nove grupos de Santa Cruz participam hoje às 21 horas na Gala de Folclore ‘Re_cordis: De novo no coração’, no âmbito das Festas do Concelho - Santa Faz’19. A abertura do espectáculo será com o projecto MUTRAMA - Música Tradicional Madeirense Revisitada, que dá concerto logo depois da Gala, tudo na Praça Padre Patrocínio Alves.

