Foi apanhar caranguejos e desapareceu no mar

Um homem de 35 anos desapareceu ontem no mar do Seixal e, pelo menos até à hora do fecho desta página, ainda não tinha sido localizado.

Segundo foi possível apurar, a vítima, natural do Funchal, desceu até àquela zona para apanhar caranguejos, mas escorregou e acabou por cair ao mar em frente à piscina, numa zona conhecida por ‘Mata Sete’, pouco antes das 18 horas.

Para o local...