A festa da Senhora da Graça, que se realizou recentemente no Estreito da Calheta, não acabou da melhor forma. Pelo menos este foi o sentimento de alguns moradores, que ficaram com as habitações danificadas depois de ter sido lançado o material pirotécnico.

Segundo foi possível apurar, os foguetes provocaram danos nalguns telhados e partiram alguns vidros, inclusive o da casa paroquial....