Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, na madrugada de sábado, pela 1h45, para a Rua da Quinta do Leme, no Funchal.

O motivo do alerta foi um incêndio num caixote do lixo, que acabou por ser rapidamente extinto pelos cinco operacionais que se deslocaram ao local, apoiados por uma viatura.

Cerca de meia hora depois, a corporação regressou ao quartel. A.D.F.