Uma residência foi consumida pelas chamas, ontem, devido a um incêndio que deflagrou de manhã, na freguesia do Monte, no Funchal. Um homem foi detido pela polícia, alegadamente por ter sido o autor do incêndio na casa da sua progenitora.

Foi por volta das 10 horas que o alerta para um fogo numa habitação, no Caminho da Portada de Santo António, chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários...