Bebeto está de regresso à equipa do Marítimo depois de, no jogo com o Gil Vicente, ter ficado de fora em cumprimento de um jogo de castigo. O lateral direito brasileiro, 30 anos, em declarações prestadas à sua assessoria de imprensa, considera que “a equipa, desde o retorno da I Liga, tem feito bons jogos e isso tem sido importante para nos dar confiança, nesta fase mais complicada...