FNAC dá seguimento a acção solidária

A FNAC Madeira irá levar algumas das suas actividades dirigidas aos mais novos, entre as quais a ‘Hora do Conto, à ala de pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no próximo ano.

O anúncio foi feito, ontem, ao DIÁRIO pelo responsável pela comunicação da FNAC Madeira, Bruno Olim, à margem da entrega de duas PlayStation 4 (com comandos e jogos) e duas TV LCD às crianças da ala pediátrica...