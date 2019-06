Fluid faz festa de Verão no Pico dos Barcelos

“Esta será, sem sombra de dúvidas, a festa do ano da Fluid. Imperdível”. É desta forma que Michael Yang, fundador da produtora de eventos, descreve o evento ‘Sigh of Relief’, “o verdadeiro suspiro de alívio pela abertura da temporada de Verão”, uma festa com o selo da Fluid que se realiza a 29 de Junho, entre as 18 horas e a meia-noite, no espaço Venda do Pico, no Pico dos Barcelos,...