Em Setembro, as escolas da Madeira serão reforçadas com 130 assistentes operacionais, afirmou o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia ontem na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). As listas do concurso serão publicadas ainda esta semana e segue-se a fase de entrevistas. Mais tarde serão contratados 21 assistentes técnicos para a Educação Especial.

Jorge Carvalho...