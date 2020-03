O Flamengo, de Jorge Jesus, voltou na noite do passado sábado a triunfar na Taça do Rio de futebol, enquanto o Santos, de Jesualdo Ferreira, esteve a vencer, mas permitiu a reviravolta, no Campeonato Paulista, em jogos à porta fechada no Brasil.

Com o mítico Estádio Maracanã totalmente ‘despido’ de público, o Flamengo chegou a estar em desvantagem perante a Portuguesa, mas deu a...