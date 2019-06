O Flamengo, ainda sem o comando do treinador português Jorge Jesus, empatou a zero com o Fluminense, no passado domingo, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em encontro da oitava jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O ex-técnico de Benfica e Sporting apenas vai assumir a equipa depois da Copa América, que se realiza de 14 de Junho a 7 de Julho, mas já está no Brasil...