Na continuação da abordagem, que temos vindo a realizar, ao sector da saúde, integrada na rubrica do DIÁRIO 12 meses – 12 causas, ouvimos a directora clínica do SESARAM. Regina Rodrigues, médica anestesista, assumiu tais funções há praticamente dois anos. É essa experiência acumulada com uma já longa carreira de anestesista, que servem de base à visão que tem e à análise que faz...