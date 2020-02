‘Sonho’. Este é o tema que, este ano, inspira a trupe Fitness Team. A responsável pelo grupo, Carina Pestana, explicou que, à semelhança dos anos anteriores, este projecto é da autoria do designer Mário Ramos, que quis retratar “toda a magia do mundo do onírico”.

“Ao longo do desfile iremos contar um sonho com figuras imaginárias”, disse, não desvendando muito sobre esta história....