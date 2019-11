Fisco e ARAE fiscalizaram restaurantes

Com o objectivo principal de aumentar a visibilidade da actuação da Inspecção Tributária no terreno e sensibilizar para as boas práticas, incrementando a percepção de risco por parte dos sujeitos passivos e, consequentemente, induzindo o cumprimento voluntário, teve lugar, na passada quarta-feira, mais uma acção de prevenção, de âmbito nacional e regional, a actividades de restauração...