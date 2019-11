O vice-presidente do Governo Regional garantiu durante o encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, que, tal como os parlamentos têm por principal actividade fiscalizar a acção governativa, o executivo madeirense vai também “fiscalizar, nos próximos quatro anos, aquilo que o primeiro-ministro prometeu durante a campanha eleitoral”. As palavras de Pedro Calado aconteceram tendo...