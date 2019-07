Fiscalização na Zona Velha rendeu 7 multas

À semelhança do que aconteceu terça-feira na Rua da Carreira- onde foram detectadas irregularidades em sete estabelecimentos-, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) levou ontem a cabo mais acção de fiscalização, desta vez às esplanadas da restauração na Zona Velha do Funchal.

Foram autuados três estabelecimentos por ocupação indevida, tendo a fiscalização municipal apreendido mesas,...