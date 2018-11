Por ser fundamental que as regiões ultraperiféricas continuem a beneficiar dos apoios comunitários, o Vice-presidente do Governo Regional da Madeira disse ontem, na abertura das XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, realizadas no Museu de Imprensa – Madeira, em Câmara de Lobos, que “devemos ser firmes na rejeição de qualquer corte proposto...