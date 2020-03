Fique em casa e veja a ‘curta’ ‘Até ao Infinito’

Neste período de quarentena e de isolamento social, o realizador madeirense João Brás sugere a curta-metragem ‘Até ao Infinito’, que foi lançada, na passada sexta-feira, no Youtube.

Esta curta-metragem aborda sobretudo a homossexualidade e a forma como a sociedade encara este assunto, tendo como objectivo fazer com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões.

“Cabe a cada um interpretar aquilo que viu, mas esta curta-metragem aborda essencialmente a homossexualidade, que não é uma escolha e que, por vezes, é difícil de aceitar, até mesmo pela pessoa que tem essa orientação sexual, explicou.

A curta-metragem, que foi realizada no ano passado, está destinada aos pais e adolescentes e já conta com mais de cinco mil visualizações.

Além disso, foi reconhecida por vários festivais, com o realizador a ser semi-finalista no ‘European Cinematography Awards’ nas categorias de ‘Best Student Director’ e ‘Best Student Film’. Por cá, ‘Até ao Infinito’ venceu a categoria de ‘Melhor Filme Experimental’, no ‘MachiCurtas’.

A curta-metragem contou com a representação de João Gil Teotónio, Liliana Caetano, Nuno Brízida e Joana Pereira. A direcção de fotografia é de Cristina Meireles e o argumento está cargo de Inês Gaspar e João Brás. As assistentes de realização são Beatriz Ribeiro e Beatriz Rodrigues.

Eis a sinopse: Naquela casa, encontram-se vidros estilhaçados numa moldura outrora perfeita. Pedro acarreta no seu peito um colar dado pelo seu pai agora ausente. Obrigado a usar uma máscara todos os dias, liderado pela sua insegurança e proibido de expressar as suas emoções, encontra a estabilidade que lhe é tão necessária em Gonçalo. O filme assume assim uma metamorfose na personagem de Pedro: a inocência desvanece, o amor perde-se e a angústia e dor tomam controlo.

Recorde-se que, em Janeiro, João Brás lançou no Youtube a série ‘Fifteen’, com o objectivo de abordar os problemas dos jovens de 15 anos.